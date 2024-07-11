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مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة


صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي اليوم الخميس على تعيين وجبة جديدة.

وذكر بيان " ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد اليوم الخميس إجتماعه الطارئ للنظر في إصدار قرار تعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧، من حملة شهادة الدكتوراه على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعنوان وظيفي مدرس جامعي،

واضاف البيان" ان ذلك تم في ضوء توصيات الاجتماع الثلاثي في مكتب رئيس مجلس الوزراء بتأريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧، والمصادق عليها من رئيس الوزراء والتي تضمنت اختزال شروط القبول في الوزارة المذكورة إلى شرطين فقط وهما:

- شرط العمر ويكون بما لا يزيد عن ٤٠ عاما لحملة الماجستير و ٤٥ عاما لحملة الدكتوراه.

- شرط التخرج من الجامعات العراقية أو الجامعات الاجنبية المشمولة بالابتعاث.

واوضح البيان"انه تم إصدار قرار تعيين الذين ينطبق عليهم هذين الشرطين. وسيتم إرسال القوائم بأسمائهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع القادم .

واكد" ان المجلس مستمر بعملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة.

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