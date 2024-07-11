الصحة تنذر محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر المعروضة على الأرصفة و تحت أشعة الشمس

انذرت وزارة الصحة محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس ، بشكل غير صحيح ، وما يحمله هذا الامر من مخاطر صحية على المواطنين بوجوب خزنها وعرضها في اماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وذكر المتحدث باسم الصحة سيف البدر في بيان " ان فرق الرقابة الصحية ستقوم ، بالتنسيق مع الجهات الامنية بعد اسبوعين من تاريخ هذا الانذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من اصحاب تلك المحال وفق قانون الصحة العامة"