اعتقال "ضباط وهميين كبار".. أحدهم يمرر المخدرات والآخر يوظّف مقابل أموال

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على إثنين من منتحلي صفة (عقيد ومقدم وهميين) يستخدمان الرتبة لتحقيق غاياتهما.

وقال اعلام الجهاز في بيان"، انه "وبناءً على معلومات مؤكدة عن عزم أحد المتاجرين بنقل كمية من الأدوية التي تستخدم كمواد مخدرة من إحدى محافظات إقليم كردستان إلى بغداد، تم على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت مفارز الجهاز بمتابعة تحركات المتهم على طول الطريق الرابط بين الاقليم وبغداد ونصب كمين له على مشارف العاصمة والقاء القبض عليه".

وأشار الى ان المتهم "تم اعتقاله متلبساً بحوزته اعداداً كبيرة من بينها (31) عقاراً تستخدم كمواد مخدرة فضلاً عن بدلة عسكرية برتبة (عقيد) يمتلكها المتهم لانتحال صفة ضابط وابعاد الشبهات عنه".

وفي محافظة بغداد اطاحت مفارز الأمن الوطني بحسب البيان "بمتهم يمارس النصب والاحتيال وايهام المواطنين بالتعيين على ملاكات الدولة منتحلاً صفة ضابط برتبة مقدم في الأمن الوطني".

وأشار البيان الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".