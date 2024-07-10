رئيس مجلس القضاء يبحث قضية استرداد المطلوبين مع مدير مكافحة الإرهاب في الانتربول

إستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مدير مكافحة الإرهاب في الانتربول الدولي غريغ هيندز، وبحث خلال استقباله إمكانية ملاحقة المتهمين المطلوبين دولياً وآليات استردادهم.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيانه، ان فائق زيدان استقبل مدير مكافحة الإرهاب في الانتربول الدولي غريغ هيندز والوفد المرافق له بحضور رئيس الادعاء العام وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، حيث بحث الجانبان، إجراءات العمل الأمني في مجال ملاحقة المتهمين المطلوبين دولياً وآليات استردادهم.