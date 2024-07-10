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تزايد إصابات الحمى النزفية وإجراءات للوقاية خلال شهر محرم


 طبقت وزارة الزراعة إجراءات صحية ووقائية عاجلة للحد من انتشار المرض، بالتزامن مع حلول شهر محرم الحرام، وذلك بعد تصاعد إصابات الحمى النزفية في البلاد إلى 133 حالة بينها 14 وفاة، حيث صرّح مدير عام دائرة البيطرة التابعة للوزارة الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي، ابأن الإجراءات تضمنت توجيه المستشفيات والمستوصفات بالتنسيق مع السلطة الإدارية بالمحافظات لاسيما العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، بضرورة إبلاغ أصحاب (الجوبات) عدم ذبحهم للماشية خارج المجازر الرسمية، نظراً لوجود ثلاث منها في محافظة كربلاء المقدسة اثنتان منها للدواجن وواحدة للمواشي.

وأضاف أن التوجيهات تضمنت متابعة الماشية المصاحبة للمواكب الحسينية، مع ضرورة رشِّها وتغطيسها بالمبيدات للقضاء على (القراد)، وعدم منح شهادة بيطرية لحركة الحيوانات أو ذبحها، إلا بعد مرور 14 يوماً من تاريخ رشِّها، منوهاً بأنه في حال عدم استيعاب المجازر لأعداد الماشية، فيجب تحديد مناطق للجزر بمتابعة المحافظين، مع استخدام المجازر المتنقلة، والتأكيد على رشِّ مناطق بيع الماشية بالمبيدات لحماية الزائرين من المرض.

وفيما يخص أعداد إصابات المرض في بغداد والمحافظات، أوضح الخفاجي أنها بلغت حتى الآن 133، بينها 14 وفاة، تصدرت محافظة ذي قار الأعداد برقم بلغ 31 حالة بينها أربع وفيات، فيما بلغت في بغداد، 19 حالة بينها وفاة واحدة، أما أقل المحافظات عدداً بالإصابات، أربيل وهي إصابتان بدون وفيات.

وأكد تواصل الدوائر البيطرية بالتعاون مع نظيرتها الصحية ب‍بغداد والمحافظات لاسيما كربلاء المقدسة، بحملاتها طيلة مدة الزيارة بالتعفير والتعقيم للمواكب الحسينية، والمرافق الصحية المقامة على طرق الزائرين، مع ضرورة ارتداء الكمامة والكفوف عند التعامل مع الماشية، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد للتعريف بخطورة المرض من خلال توزيع الفولدرات التوعوية بين أصحاب المواكب الحسينية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

في ذات السياق، قامت بلدية الموصل بالتعاون مع صحة نينوى، بحملة كبرى إنتهت  بغلق عدد كبير من محال القصابة المخالفة، على خلفية ظهور أعداد من إصابات الحمى النزفية في المحافظة، بحسب ما أفاد به مديرها عبد الستار الحبو.

وأوضح أن الإغلاق جاء بعد رصد اللجان المختصة عدم التزام أصحاب تلك المحال بضوابط الذبح الصحية والبيئية، مؤكداً تحذير دائرته لأصحاب المحال كافة، بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، وبخلافه ستوجه عقوبات صارمة بحق المخالفين منهم.

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