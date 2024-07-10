الحكم بإعدام زوجة المجرم الارهابي أبو بكر البغدادي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالاعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وأضاف، أن الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021.