فرع توزيع كهرباء محافظة كربلاء المقدسة يكشف عن خطته الخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء

اعلن المهندس ياسر شاكر القريشي مدير فرع توزيع كهرباء محافظة كربلاء المقدسة عن تشكيل غرفة عمليات خاصة ،بالتعاون والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ، لتنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال القريشي :"ان الغرفة ستكون برئاستنا وعضوية وكيل مدير الفرع ومسؤولي الأقسام من المخازن والقطاعات والمحطات والقابلوات والشكاوى والإعلام "، مشيرا الى قيام شعبة الانارة بتأهيل شبكة الانارة للطرق الخارجية والداخلية للمحافظة وكذلك المحاور الاربع من جهات بغداد والنجف وبابل وعين التمر ".

واوضح :" ان صيانات القطاعات اجرت خلال الفترة القليلة الماضية ، عمليات فك اختناقات الشبكة الكهربائية للعديد من مناطق الحمل ، وهي مستمرة بهذا العمل بهدف استقرار التيار الكهربائي ، فضلا عن ايصال التيار الكهربائي للعديد من المواكب والهيئات الحسينية ".

واضاف :" ستقوم هده الصيانات خلال فترة الزيارة بتسيير فرق آلية في الشوارع العامة لمعالجة اي حالة طارئة