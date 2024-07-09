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توضيح بشأن تعطيل داوم المحافظات والدوائر المشمولة بها


أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، بشأن تعطيل محافظات للدوام فيها نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، حيدر مجيد، ان "العطلة التي اعلنتها حكومة البصرة بشأن ارتفاع درجات الحرارة ستشمل الدوائر الاتحادية المتمثلة بالصحة والتربية".

وبين مجيد، ان "أي محافظة تعلن ارتفاع درجات الحرارة لخمسين درجة فما فوق فأن العطلة تشمل الدوائر الاتحادية".

وأشار الى "اعمام أمانة مجلس الوزراء الخاص بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، الصادر في 22 حزيران الماضي بتقليص الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث خول المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الرسمية كافة بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة بالمحافظات في الأيام التي تبلغ درجات الحرارة فيها 50 مْ فأكثر".

يذكر ان محافظتي البصرة والديوانية، قررتا تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مْ مع دخول العراق بموجة حارة جديدة تمتد لأيام.

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