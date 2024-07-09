رئيس اركان الجيش يبحث مع قائد العمليات المشتركة الايطالي تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات

بحث رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يار الله مع قائد العمليات المشتركة الايطالي الفريق الاول الركن فرانشيسكو فيجيليولو، تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واشاد يار الله ، بحسب بيان لوزارة الدفاع ، بحجم العلاقات على صعيد التدريب وتقديم المشورة من خلال وجود إيطاليا ضمن بعثة حلف الناتو في العراق، مشيراً إلى أن الجانبين "بحثا أوجه التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات".

من جانبه اكد قائد العمليات المشتركة الإيطالي مواصلة تقديم كل أشكال الدعم الهادفة لتطوير قدرات الجيش العراقي ./