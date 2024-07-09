رئاسة البرلمان توجه دعوة للنواب بعد انتهاء العطلة التشريعية

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية بعد انتهاء عطلتهم.
وذكر بيان للرئاسة ، "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة يوم ٩ تموز ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".
وأضاف، "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة لاحقا، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".
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