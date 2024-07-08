الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش قرى في خانقين في ديالى

نفذت قوة من اللواء 23 الحشد الشعبي عملية امنية لتفتيش قرى في خانقين في محافظة ديالى .

وقال مقدم اللواء بشير العنبكي في حديث صحفي ان قوة مشتركة من الفوجين الاول والثالث وهندسة القيادة واللواء 20 نفذت عملية امنية مشتركة لتفتيش قرى ملك شاه وامام عباس وعلياوه وجميل بيك وشفيق اغا وحسين بيك ومحمود عزيز والاخوة وابراهيم العلي وقريتي جوده والمياح .

واضاف ان العملية تهدف الى تامين محيط خانقين وقراها من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة .