لجنة تحقيق تصل ميسان لمعرفة ملابسات اغتيال "الدبي"

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن وصول لجنة تحقيق الى ميسان لمعرفة ملابسات اغتيال قائد اللواء العاشر في حرس الحدود يوم امس.

وقال المصدر إن "لجنة تحقيق قادمة من بغداد وصلت الى ميسان بناءا على اوامر عليا للوقوف على حيثيثات اغتيال العقيد علي حميد الدبي مقدم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة وسط العمارة يوم امس".

واضاف ان "العقيد لعب ادوارا مهمة في احباط 3 من اهم عمليات تهريب المخدرات للبلاد وكل الشكوك تحوم حول تورط مافيات المخدرات بالوقوف وراء الجريمة كرد فعل انتقامي بسبب ردعه عمليات التهريب في الاشهر الاخيرة".

واشار الى ان "هناك 3 خيوط مهمة يجري العمل عليها حاليا في مسعى لكشف هوية الجناة"، مؤكدا بان "هناك اهتماما على اعلى المستويات من اجل تعقب واعتقال المتورطين وتقديمهم للعدالة".

يذكر ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توعد يوم أمس الاحد، قتلة العقيد علي حميد عبد جابر الذي استشهد اثر حادث غادر في محافظة ميسان، بالقصاص القريب.

وقال الشمري في بيان إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد (العقيد علي حميد عبد جابر) أحد أبطال لواء الحدود العاشر في محافظة ميسان، إثر حادث غادر وجبان".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ننعى فيه هذا الضابط الشجاع الذي أصبح امتداداً للتضحيات الكبيرة في مسيرة وزارة الداخلية، فأننا نؤكد أن القصاص من المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان سيكون قريباً"، مقدماً "تعازيه الى ذوي ومحبي الشهيد".