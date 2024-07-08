الأخبار

لجنة تحقيق تصل ميسان لمعرفة ملابسات اغتيال "الدبي"


كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن وصول لجنة تحقيق الى ميسان لمعرفة ملابسات اغتيال قائد اللواء العاشر في حرس الحدود يوم امس.

 وقال المصدر إن "لجنة تحقيق قادمة من بغداد وصلت الى ميسان  بناءا على اوامر عليا للوقوف على حيثيثات اغتيال العقيد علي حميد الدبي مقدم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة وسط العمارة يوم امس".

واضاف ان "العقيد لعب ادوارا مهمة في احباط 3 من اهم عمليات تهريب المخدرات للبلاد وكل الشكوك تحوم حول تورط مافيات المخدرات بالوقوف وراء الجريمة كرد فعل انتقامي بسبب ردعه عمليات التهريب في الاشهر الاخيرة".

واشار الى ان "هناك 3 خيوط مهمة يجري العمل عليها حاليا في مسعى لكشف هوية الجناة"، مؤكدا بان "هناك اهتماما على اعلى المستويات من اجل تعقب واعتقال المتورطين وتقديمهم للعدالة".

يذكر ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توعد يوم أمس الاحد، قتلة العقيد علي حميد عبد جابر الذي استشهد اثر حادث غادر في محافظة ميسان، بالقصاص القريب.

وقال الشمري في بيان إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد (العقيد علي حميد عبد جابر) أحد أبطال لواء الحدود العاشر في محافظة ميسان، إثر حادث غادر وجبان".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ننعى فيه هذا الضابط الشجاع الذي أصبح امتداداً للتضحيات الكبيرة في مسيرة وزارة الداخلية، فأننا نؤكد أن القصاص من المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان سيكون قريباً"، مقدماً "تعازيه الى ذوي ومحبي الشهيد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القاضي زيدان يبحث مع مسؤولين امميين القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد)
الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش قرى في خانقين في ديالى
الكشف عن عدد موظفي الإقليم الموطنة رواتبهم لغاية الان
لجنة تحقيق تصل ميسان لمعرفة ملابسات اغتيال "الدبي"
السوداني: الاصلاح يتطلب "قرارات قوية" وآن الأوان لإعادة النظر بالسياسات السابقة
"عوارض فنية" تضرب مغذيات النجف وتقطع الكهرباء
النزاهة:استقدام (٥) مخمنين في فرع الهيئة العامة للضرائب بواسط
القبض على مجموعة مسلحة هددت أحد ضباط شرطة البصرة
الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى مايسمى أشبال الخلافة في الأنبار
وزير الداخلية يكشف عن سبب زيارته للكويت
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك