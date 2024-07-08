"عوارض فنية" تضرب مغذيات النجف وتقطع الكهرباء

نوه فرع توزيع كهرباء النجف، اليوم الاثنين، إلى تعرض مغذيات الطاقة في عدة مناطق بالمحافظة لـ"عوارض فنية".

وذكر بيان للفرع،، انه "نود أعلامكم بوجود عارض فني على المغذيات المدرجة أدناه:

١) مغذي الحسين (٣٣ ك ف) من جهة العتبة الأمر الذي أدى إلى تضرر مغذيات الأحياء الغدير والحسين والصحة والكرامة والعلماء والمرحلين والحنانة.

٢) مغذي المصطفى( ٣٣ ك.ف )من جهة محطة العتبة الأمر الذي أدى إلى تضرر مغذيات المكرمة والعسكري والنصر والمزارع .

٣) مغذي سيد جعفر( ٣٣ ك ف) من جهة شهداء المشخاب الأمر الذي أدى إلى تضرر مدن المشخاب ومنطقة أم عردة والمجيهيلة".

واتم البيان، "على الفور توجهت مفارز شعبة صيانة القابلوات بإصلاحها وسيتم تعويض المغذيات المذكورة عند إصلاح العطل".