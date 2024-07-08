القبض على مجموعة مسلحة هددت أحد ضباط شرطة البصرة

القت شرطة البصرة القبض على مجموعة مسلحة هددت أحد الضباط .

وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان " بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي تهديد مجموعة مسلحة لضابط شرطة في المحافظة . تمكن الفريق المكون من قيادة الشرطة بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة من تحديد هوية أفراد المجموعة وتتبعهم، ما أسفر عن القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

واكدت القيادة " ان هذه العملية تعد نجاحا للجهود الأمنية في التصدي للتهديدات وضمان حماية أفراد الشرطة وعائلاتهم. مشيرة الى ان قيادة شرطة محافظة البصرة ستبقى الدرع الحصين والعيون الساهرة لخدمة وحماية أهلها .