الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى مايسمى أشبال الخلافة في الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن الإطاحة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى مايسمى أشبال الخلافة في الأنبار .

وقالت في بيان انه وبعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبمشاركة القوات البرية المتواجدة في قاطع المسؤولية ومن خلال كمين محكم تم إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في منطقة الرمانة بمحافظة الأنبار، كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابي في فصيل مايسمى أشبال الخلافة وقاموا بأعمال تخريبية وإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمواطنين أنذاك،