وزير الداخلية يكشف عن سبب زيارته للكويت

اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عن بحث 6 ملفات مع نظيره الكويتي، فيما أشار الى تسليم رسالة خطية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى امير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال الشمري في تصريح صحفي "ان زيارتنا الى الكويت كانت ناجحة، حيث بحثنا مع وزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح الإقامة وتسهيلات الدخول بين العراقيين والكويتيين ومكافحة المخدرات والتعاون البلدين لمكافحة هذه الافة الخطيرة"، مبينا ان "وزير الداخلية الكويتي سيشارك في الاجتماع الامني الذي سيعقد يوم 28 تموز الحالي في بغداد".

وتابع "ناقشنا امن الحدود والتحديات الموجودة في امن الحدود، والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 والكثير من الملفات"، لافتا الى انه "تم تسليم امير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من رئيس الوزراء تتعلق بالعلاقات الثنائية وتوجيه دعوة لزيارة بغداد".