الأخبار

دعوة رسمية للرئيس الإيراني الجديد لزيارة العراق


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد مسعود بزشكيان". 

وهنأ السوداني، خلال الاتصال، الرئيس الإيراني بمناسبة فوزه في الانتخابات، كما بارك للجمهورية الإسلامية نجاحها في إجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة، وفي مرحلة مفصلية عاشتها إيران، حكومةً وشعباً، بعد حادث الطائرة الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما.

 وذكر ان "الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على استمرار جهود التعاون المشترك، في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز مصالح البلدين الجارين، وازدهار شعبيهما"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني المنتخب لزيارة العراق؛ لتوطيد العلاقات، والتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة".

من جانبه، عبر بزشكيان عن شكره للسوداني، مؤكداً "حرص بلاده على توسعة التعاون ودعم التفاهمات الثنائية في العديد من المجالات، بما يعزز جهود استقرار البلدين، والمنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يكشف عن سبب زيارته للكويت
دعوة رسمية للرئيس الإيراني الجديد لزيارة العراق
الاطار التنسيقي يجتمع لبحث ملف رئاسة البرلمان
النزاهة توقف هدر قرابة 3.5 مليارات دينار في بلدية الناصرية
صلاح الدين.. الحبس الشديد بحق موظفين في دائرة التسجيل العقاري
صحة كربلاء تعلن خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء
تقرير مصور عن مراسيم تبديل راية مسجد براثا المعظم الى راية العزاء إيذاناً بحلول شهر محرم الحرام
وزير الداخلية يتوعد قتلة الضابط الميساني بالقصاص القريب
الاستخبارات العسكرية تدمر نفقاً وكهوفا ومضافات لداعش في نينوى
اغتيال ضابط برتبة عقيد بهجوم مسلح في العمارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك