وزير الداخلية يتوعد قتلة الضابط الميساني بالقصاص القريب

توعد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، قتلة العقيد علي حميد عبد جابر الذي استشهد اثر حادث غادر في محافظة ميسان، بالقصاص القريب.

وقال الشمري في بيان إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد (العقيد علي حميد عبد جابر) أحد أبطال لواء الحدود العاشر في محافظة ميسان، إثر حادث غادر وجبان".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ننعى فيه هذا الضابط الشجاع الذي أصبح امتداداً للتضحيات الكبيرة في مسيرة وزارة الداخلية، فأننا نؤكد أن القصاص من المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان سيكون قريباً"، مقدماً "تعازيه الى ذوي ومحبي الشهيد".