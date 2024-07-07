الاستخبارات العسكرية تدمر نفقاً وكهوفا ومضافات لداعش في نينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية عن تدمير نفق وعدد من الكهوف والمضافات لداعش الارهابي في محافظة نينوى .
وذكرت المديرية في بيان لها ان مفارز الإستخبارات العسكرية بالاستناد الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض عثرت على نفق بطول ( ٤٠ ) متراً وعدد من الكهوف والمضافات التي كان يستخدمها داعش الإرهابي لايواء عناصره وتخزين مواد الدعم اللوجستي لهم بمحافظة نينوى، وقد تم تدميرها وطمرها بالكامل.
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