انطلاق الفصل التشريعي الثلاثاء.. الكشف عن موعد الجلسة الأولى و5 قوانين على الأجندة

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان بعد غد الثلاثاء، الا ان جلساته ستعقد بعد قرابة 10 أيام من بدء الفصل التشريعي.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح صحفي ان "مجلس النواب سيبدأ فصله التشريعي الثاني يوم ٩ /٧ الموافق الثلاثاء المقبل"، مستدركًا: "لكن عقد اولى الجلسات سيكون بعد العاشر من محرم".

وأوضح ان "‏القوانين التي ستتصدر اعمال المجلس هي تعديل قانون الملاك، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون استرداد عائدات الفساد، وتعديل المادة 2 احوال شخصية، وقانون الخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي والعديد من القوانين الأخرى".

ومدد البرلمان فصله التشريعي في 9 أيار لمدة شهر كامل أي حتى 9 حزيران لغرض التصويت على الموازنة.

وسيوافق العاشر من محرم الحرام يوم الأربعاء 17 تموز، مايعني ان البرلمان لن يعقد جلسته قبل 10 أيام من بدء الفصل التشريعي الجديد.