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المندلاوي يُدين محاولة اغتيال النائب الوائلي ويُطالب بالاسراع باعتقال الجناة وتقديمهم للقضاء


ادان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي محاولة اغتيال النائب تقي ناصر الوائلي مطالبا بالإسراع باعتقال الجناة وتقديمهم للقضاء .

واستنكر المندلاوي بشدة بحسب بيان لمكتبه الاعلامي, محاولة الإغتيال الجبانة التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي مع عائلته الكريمة ، اثر هجوم مسلح شنتها عصابات اجرامية على منزله في منطقة الدولعي ضمن العاصمة بغداد ".

وطالب المندلاوي الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد الى التحرك العاجل للكشف عن ملابسات حادثة الاستهداف واعتقال المجموعة الخارجة عن القانون والمنفذة لهذه العملية الفاشلة وتقديمها للقضاء العادل".

ودعا رئيس مجلس النواب بالنيابة وفق البيان, الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والأستقرار في بغداد والمحافظات كافة، ووضع خطة استباقية للقبض على العصابات الاجرامية وتنشيط الجانب الاستخباري لمنع أي اعتداء مهدد لأمن البلد والمواطنين".

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المندلاوي يُدين محاولة اغتيال النائب الوائلي ويُطالب بالاسراع باعتقال الجناة وتقديمهم للقضاء
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