في اول خطاب له.. الرئيس الايراني الجديد : لم أعدكم كذبا في هذه العملية الانتخابية ولم أقل كلمة غير صادقة

شدد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، (6 تموز 2024)، على أهمية "فتح صفحة جديدة" في بلاده.

وقال بزشكيان في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية التي جرت أمس وانتصاره على باقي منافسيه المحافظين "لم أعدكم كذبا في هذه العملية الانتخابية ولم أقل كلمة غير صادقة، وأشكر القائد المفدى للبلاد ولولا حكمته لم نكن نستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وأكد "أمامنا امتحان كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني".

وتابع "نسعى لفك العقد التي تواجهنا بإشراف القائد وحكمته" مخاطباً انصاره بالقول "أثبتم أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وإنجاز الصعاب وتخطي العقبات".

وأضاف "أحتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في هذه الظروف الصعبة".

وأعرب بزشكيان عن أمله "بأن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات".

وقال "جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها" مشدداً "يجب أن نفتح صفحة جديدة وأن نتحد من أجل الوطن، لاننا جئنا لنكون خداما للشعب الإيراني".

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية أعلنت، صباح اليوم السبت، عن الحصيلة الثامنة والأخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الرابعة عشرةـ وأظهرت فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بحصوله على 16 مليونا و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل منافسه المحافظ سعيد جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتا، بعد فرز 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

ومسعود بزشكيان، هو طبيب جراح من أصول أذرية، ولد في 29 سبتمبر أيلول 1954 بمدينة تبريز، وهو في البرلمان منذ عام 2008.

وشغل الرئيس المنتخب الجديد منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس آب 2001 وأغسطس وآب 2005.

وكان قد استُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021.