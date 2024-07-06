المندلاوي يبارك لايران نجاح الانتخابات ويهنئ بزشكيان لفوزه فيها

بارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، وهنأ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان لفوزه فيها .

وتمنى المندلاوي ، في بيان ، لايران الجارة الشقيقة دوام التقدم وللشعب الإيراني الامن والاستقرار، ولبزشكيان النجاح في مهامه.

وعبر عن تطلعه الى توطيد العلاقات الثنائية في مختلف الأصعدة بما يُسهم في ازدهار ورفاهية البلدين الشقيقين ويصب في مصلحة الشعبين الكريمين