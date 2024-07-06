الاستخبارات تطيح بـ 12 مطلوباً بالإرهاب وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية في بغداد و ديالى

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم السبت (6 تموز 2024)، الإطاحة بـ12 مطلوباً بالإرهاب وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية في بغداد وديالى.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، جرت ملاحقة عناصر مطلوبة للقضاء العراقي، وبكمائن محكمة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية آنفاً، القبض على 8 مطلوبين للقضاء بتهم الخطف من بينهم نساء، وذلك من خلال تواجدهم في إحدى مناطق العاصمة صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (421) خطف، وجرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة اصولياً".

وأضافت، إن "مفارز المديرية ذاتها، تمكنت من القبض على متهمين اثنين لانتحال أحدهم صفة (طبيب أسنان) وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في العاصمة بغداد".

وتابعت: "على صعيدٍ آخر وعبر معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى من الإطاحة بعنصر إرهابي ومتهم آخر بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة ديالى، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (4 إرهاب، 28 مخدرات) وضُبط بحوزة أحدهم مواد مخدرة جرت مصادرتها وتسليم المتهمين إلى القضاء".