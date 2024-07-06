أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (6 تموز 2024)، الإطاحة بعصابة اجنبية من 4 اشخاص مختصة بخطف الأجانب في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "بعد ورود معلومات استخبارية حول تعرض مقيمين أجانب للخطف، على الفور تم تشكيل فريق أمني للتحري من قبل اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية".

وأضافت انه "بعد جمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث، تم إلقاء القبض على أفراد العصابة مكونة من (4) أشخاص في منطقة الشعب ببغداد"، مبينة انه "تم تحرير مخطوفين اثنين كانا في قبضة العصابة".

وأكدت الوزارة انه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".