حراك عربي لعقد أولى جلسات مجلس كركوك وتلويح باستبدال المتغيبين

كشف الأمين العام للمجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن حراك سياسي لعقد أولى جلسات مجلس المحافظة، فيما لوح بإمكانية استبدال الأعضاء المتغيبين في حال الامتناع عن الحضور.

وقال الطائي في حديث صحفي، إنه "رغم عقد 3 لقاءات مباشرة مع رئس مجلس الوزراء في بغداد لحل عقدة كركوك الا ان واقع الحال يؤكد بانها لاتزال تمضي في طريق مسدود في ظل تمسك القوى الرئيسية بسقف الاستحقاقات"، مشيراً الى "عدم وجود أي موعد محدد لحسم هذه الاشكالية".

واضاف ان "هناك حراكا اخذ ابعاد متعددة من بعض اعضاء مجلس كركوك يتضمن خياره الاول الدعوة لعقد الجلسة الاولى بنصاب كامل دون اختيار رئيس مجلس او نائبه او المحافظ اي تبقى برئاسة رئيس السن من اجل تفعيل 17 مهمة للمجلس وفق قانون ادارة المحافظات وتأجيل كل الاستحقاقات الاخرى الى وقت لاحق".

وأوضح الطائي، أن "رأي بعض الأعضاء ان يتم الذهاب الى استبدال الاعضاء ممن لا يحضرون وقائع الجلسات كوسيلة ضغط قانونية وبخلافه سيكون الوضع صعب وحل المجلس سيطرح بقوة من نخب سياسية وشعبية إذا ما بقي التعقيد في المشهد الى ما لانهاية".

وبين ان "الاصوات التي تطالب بحل مجلس كركوك سترتفع يوما بعد اخر إذا لم تقدم القوى السياسية خيارات من اجل المضي في تشكيل الحكومة او على الاقل تفعيل مجلس المحافظة وفق المهام المناطة به".