رئيس السن بمجلس ديالى يطرح مبادرة لحل عقدة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة

أطلق رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي مبادرة لحل ازمة تشكيلة الحكومة المحلية بالمحافظة

وقال العتبي في بيان .. بصفتي رئيس السن في مجلس محافظة ديالى ومن الواجب عليً ان اكون جزءاً من لحل عقدة تشكيل الحكومة المحلية التي مضى على الجلسة الاولى قرابة الخمسة أشهر والكتل السياسية تتصارع فيما بينها بفريقين متصارعين وكل فريق يتبع سياسة لوي الاذرع بالظفر بتشكيل الحكومة".

وأضاف ان المبادرة تدعو لعقد جلسة تضم جميع اعضاء المجلس وكل فريق يقدم مرشحه لمنصب المحافظ ومن يحصل على أعلى الاصوات سيكون محافظا لديالى و بهذا الشكل "تحل العقدة .

وتابع ان من يتخلف عن هذه الدعوة هو الذي يعمل على تعطيل الحكومة ويتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا .