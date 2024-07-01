العمليات المشتركة: استهداف وكر بداخله عناصر إرهابية في قاطع ديالى

اعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الاثنين،استهداف وكر بداخله عناصر إرهابية في قاطع ديالى .

وقالت القيادة في بيان:"مرة اخرى يوجه صقور الجو جام غضبهم على الإرهاب ويسلطون نيران اسلحتهم على احد الأهداف المهمة ويحيلونه الى رماد، مشيرة الى ان هذه الضربة تمت بواسطة طائرات F_16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم استهدف هذا الوكر المهم للعناصر الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما ادى الى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله