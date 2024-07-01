الأخبار

العمليات المشتركة: استهداف وكر بداخله عناصر إرهابية في قاطع ديالى


اعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الاثنين،استهداف وكر بداخله عناصر إرهابية في قاطع ديالى .

وقالت القيادة في بيان:"مرة اخرى يوجه صقور الجو جام غضبهم على الإرهاب ويسلطون نيران اسلحتهم على احد الأهداف المهمة ويحيلونه الى رماد، مشيرة الى ان هذه الضربة تمت بواسطة طائرات F_16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم استهدف هذا الوكر المهم للعناصر الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما ادى الى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والاوائل
اصابة اربعة موظفين بالموارد المائية في اعتداء اثناء ازالتهم تجاوزات في بابل
السوداني يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية
العمليات المشتركة: استهداف وكر بداخله عناصر إرهابية في قاطع ديالى
رئيس الجمهورية : التصريحات الامريكية المسيئة للقضاء العراقي قد يؤثر تكرارها على العلاقات مع الولايات المتحدة
قوات الإحتلال تفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
الطقس خلال هذا الاسبوع غبار خفيف ودرجات حرارة دون الخمسين
حملة كبرى لتلقيح الماشية ضد الحمى القلاعية
منح دور واطئة الكلفة للنازحين العائدين طوعاً إلى صلاح الدين
اندلاع حريق في مجمع للادوات المنزلية في حي الموظفين بكربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك