قوات الإحتلال تفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي

قام جيش الصهيوني اليوم الاثنين، بالإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقل منذ نوفمبر الماضي.

وذكر الدكتور أبو سلمية في أول تصريح له بعد الإفراج عنه إن "وضع السجون مأساوي وصعب جدا، والأسرى القدامى والجدد يمرون بأسوأ ظروف منذ نكبة 1948 وحتى الآن، حيث يعانون من نقص في الطعام والمياه وهناك إهانة جسدية، داعيا إلى أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور أبو سلمية في نوفمبر الماضي، وعددا من الأطباء والممرضين بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام المستشفى.

وكان جيش الإحتلال قد نفذ اقتحامات عدة لمجمع الشفاء الطبي، الذي يعد أكبر مستشفى تخصصي في قطاع غزة، بزعم وجود مسلحين وبنى تحتية لحماس داخل المستشفى.

وخلفت عمليات الجيش الإسرائيلي مئات الشهداء ودمارا كاملا في المستشفى الذي خرج كليا عن الخدمة، إذ أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة مروان أبو سعدة، في أبريل الماضي أن "المستشفى خرج من الخدمة إلى الأبد ولا يمكن ترميمه إذ باتت جميع مبانيه آيلة للسقوط".