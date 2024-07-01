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حملة كبرى لتلقيح الماشية ضد الحمى القلاعية


قامت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بحملة وطنية مجانية لتلقيح الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتستمر لـ 30 يوما، داعية المربين إلى التعاون لحماية قطعانهم من المرض الخطير.

وصرّح مدير عام دائرة البيطرة التابعة للوزارة الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي، بأن الحملة التي ستشمل جميع المحافظات باستثناء الإقليم، تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بجميع الأعمار، ضد الحمى القلاعية، الذي عده من الأمراض الخطيرة على الثروة الحيوانية.

وبين أنه سيتم توزيع اللقاحات بين جميع المستشفيات والمستوصفات البيطرية، التي تم تسلم الوجبة الأولى منها، البالغ عددها خمسة ملايين، والتي ستليها وجبة ثانية تبلغ أربعة ملايين، بعد إتمام الفحوصات الحقلية والمختبرية.

من جانبه دعا مدير المستشفى البيطري في كركوك الدكتور صباح نوري حسن، فلاحي ومربي الماشية في المحافظة، إلى عدم الإحجام عن عملية التحصين، حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي لكركوك والبلاد بأسرها، إضافة إلى حماية أنواع الماشية لديهم كونها مصدر معيشتهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وكانت تقارير أعدتها منظمة الفاو في الأمم المتحدة قبل أعوام، حملت مربي الماشية في بعض المحافظات مسؤولية تحويل مناطقهم إلى بؤر مرضية انطلقت منها إلى بقية المحافظات، نتيجة رفضهم تحصينها ضد الأمراض المعدية والسارية كالحمى القلاعية والإجهاض الساري والحمى النزفية.

وأوضح مختصين، ان الحمى القلاعية من الأمراض المتوطّنة في العراق، وهي تنتقل بسرعة بين الجواميس والأبقار والأغنام والماعز، وتأثيرها الاقتصادي مدمّر، بسبب نسب النفوق العالية للحيوانات حديثة الولادة، حيث ينتقل المرض من خلال الإفرازات اللعابية وعبر الهواء الملوّث بالفيروس واحتكاك العمّال والمزارعين بالحيوانات والعلف الملوّث، وتنحصر الوقاية منه باللقاحات الدورية مرّتَين سنوياً.

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