الشيخ قيس الخزعلي يناقش مع السفير الروسي ببغداد تطورات الأوضاع في غزة، وضرورة وقف عمليات الإبادة الجماعية عليها

التقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، السفير الروسي ألبروس كوتراشيف.

وذكر بان لمكتب الخزعلي " استعرض الجانبان أهم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وناقش الجانبان" تطورات الأوضاع في غزة، وضرورة وقف عمليات الإبادة الجماعية عليها، وكذلك تطورات الوضع في أوكرانيا، والمشروع الروسي لإيقاف الحرب وإحلال السلام".

وأشار السفير الروسي" إلى أن استقرار الوضع الأمني، والتقدم العمراني المستمر في العراق، يعكس قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".