لمصلحة شعب كردستان.. الاتحاد الوطني يعلن جاهزيته للانتخابات

أكد مسؤول مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار حاجي حمه، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، أن حزبه أنهى جميع الاستعدادات لخوض الانتخابات التشريعية في كردستان.

وقال حاجي حمه خلال لقاء متلفز،، إن “اجتماعا جمعه أمس مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، بحثنا فيه سير الاستعدادات والإجراءات التي اتخذها مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني استعداداً لانتخابات برلمان كردستان”.

وحذر حاجي حمه من أن “تأجيل الانتخابات يؤثر على سير العملية الديمقراطية في إقليم كردستان، والاتحاد الوطني الكردستاني يؤيد اجراء انتخابات من اجل مصلحة شعب كردستان ونحن ندعو جميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان الى تأييد اجراء الانتخابات”.

وأكد أن “الانتخابات تعيد ثقة المواطنين بالحكومة والبرلمان المنتخب ويجب علينا جميعا ان نعمل من اجل اجراء الانتخابات والعمل على إزالة جميع العراقيل التي تعترض الانتخابات وعلى رئيس الإقليم كردستان تحديد موعد لأجراء الانتخابات لإنقاذ إقليم كردستان من الفراغ القانوني الموجود حاليا”.

وأشار إلى أن “المفوضية انهت جميع استعداداتها ووجهت كتابا الى رئاسة إقليم كردستان لأجراء لانتخابات في يوم 5/9/2024، واعدت جميع المستلزمات اللازمة من الورق والأمور الأخرى اللوجستية”، لافتا إلى أن أنه “ليست هناك أي عراقيل او مشاكل تعترض اجراء الانتخابات وتأخير الانتخابات اكثر من ذلك سيؤدي الى خلق مشاكل قانونية لإقليم كردستان”.

وتابع مسؤول مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار حاجي حمه أن “طالباني له مقترحات وتوجهات هي نفسها مطالب شعب كردستان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم الاضرار بسمعة وثقل إقليم كردستان في المحافل الدولية واستمرار العملية الديمقراطية، وهو أيضا اكد على ضرورة اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها وضرورة التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة والتفكير في المصالح العليا لشعبنا، وإزالة جميع العراقيل التي تعرض اجراء الانتخابات”.

وأجريت آخر انتخابات لبرلمان إقليم كردستان وهي الدورة الخامسة، عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونيا، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.