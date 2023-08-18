القت وكالة الاستخبارات القبض على مفتعلي الحرائق في دور المواطنين وعجلاتهم ومحالهم التجارية في جانب الرصافة.

وذكر بيان للوكالة ان مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة تلقت حوادثاً للحرائق المتكرره ضمن احدى المناطق استهدفت فيها ممتلكات المواطنين الخاصة ولدى جمع المعلومات واجراء التحريات اللازمة حول ملابسات تكرار حوادث الحرائق في ممتلكات المواطنين ضمن منطقة بغداد الجديدة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد الرصافة المختصة بمكافحة الارهاب من تشخيص الفاعلين حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لملاحقتهم وبكمين محكم تم القاء القبض على اثنين متهمين من مفتعلي الحرائق وذلك بعد ملاحقتهم في اكثر من قضاء ومنطقة في محاولة منهم للافلات من قبضة مفارزنا .

واضاف انه لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بافتعال الحرائق في ممتلكات المواطنين ، دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل .

واهابت وكالة الاستخبارات بالمواطنين بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144