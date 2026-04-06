الحشد الشعبي: عدوان جوي صهيو-أمريكي يستهدف مقرين في نينوى وطوز خورماتو

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تعرض قطعاتها لعدوان جوي صهيوني-أمريكي غادر استهدف موقعين بشكل متزامن في محافظتي نينوى وصلاح الدين، حيث ذكر بيان للهيئة، أنه "في تمام الساعة (02:38)، استهدف مقر استخبارات اللواء (25) ضمن قيادة عمليات نينوى في قاطع الحضر"، وتابع البيان: "وعند الساعة (03:00)، تم استهداف الفوج الرابع التابع للواء (52) ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، بأربع ضربات جوية طالت موقعه في مطار الحليوة بقضاء طوز خورماتو".

وأكد البيان، أن "العدوان الجوي لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".