الكهرباء توقع عقداً مع شركة سيمنز لإجراء صيانات طويلة الآمد بمحطة الرميلة الغازية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع عقد جديد مع شركة سيمنز الألمانية لإجراء صيانات طويلة الأمد بمحطة الرميلة الغازية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه" برعاية وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقعت وزارة الكهرباء ممثلة بمدير عام إنتاج كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، عقداً جديداً واستراتيجياً مع شركة سيمنز الألمانية، لصيانات طويلة الأمد للوحدات التوليدية في محطة الرميلة الغازية بمحافظة البصرة".

وأضافت، أن" الوزير رحب بالمدير التنفيذي للشركة وفريقه الفني، وأشار إلى الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به الوزارة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واستناداً لتوجيهاته بالتعاقد مع الشركات الرصينة والمصنعة".

ونقل البيان عن وزير الكهرباء قوله: إنه" يجب إعداد خطة عمل لمشاريع الصيانة، وأن تكون جاهزية الوحدات التوليدية حاضرة بدءا من الآن ولغاية ما قبل الصيف المقبل لعام 2024".

وأكد، أن" سيمنز من الشركات العالمية المعتمدة والتي لها أعمال كبيرة أنجزتها في العراق على مستوى الطاقة، وهناك طموح لتدريب ملاكات الوزارة على تشغيل وصيانة المحطات وإكسابها الخبرة الفنية، شاكراً وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، وفريق عمل الشركة وشركة إنتاج الجنوب ممثلة بمديرها العام وملاكاته العاملة".

بدوره، ثمن المدير التنفيذي لسيمنز مهند الصفار، هذه الثقة الممنوحة للشركة، وقال:" تحرص فرقنا العاملة معكم على تقديم أفضل البرامج والتقنيات، وتسريع وتيرة العمل ونسب الإنجاز ضمن السقوف الزمنية المحددة".

وأشار البيان، إلى أن" عقود الصيانة تشتمل (والتي وقعناها بوقت سابق والتي يجري توقيعها اليوم)، على تسييت تردد الوحدات العاملة ضمن المحددات العلمية، واستبدال قطع الغيار بمعدات أصلية الصنع تراعى فيها المواصفات الدقيقة، فضلاً عن التشغيل الآمن للمنظومة".