الداخلية تحيل ضابطين الى التقاعد بعد اخلالهما بالسلوك المهني

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، قرار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط المسيئين للسلوك المهني واحالتهام الى التقاعد.

وقالت الوزارة في بيان انه "استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد واداب وضوابط الخدمة في قوى الامن الداخلي قررنا ما ياتي :

1- اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام تعليمات حالات جواز احالة رجل الشرطة الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني واداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديوا يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة .

2- توجيه كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الامني والابتعادعن كل عمل مشين يسيء الى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة .

3- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره".