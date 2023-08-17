التجارة تعلن المباشرة بتوزيع البطاقات التموينية الإلكترونية للمواطنين بجانب الرصافة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المباشرة بتوزيع البطاقات التموينية الإلكترونية إلى المواطنين في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقالت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، إبتهال هاشم صابط، في بيان للوزارة إن "الفروع التموينية في محافظة بغداد جانب الرصافة، باشرت بتوزيع البطاقات التموينية الإلكترونية إلى وكلاء المواد الغذائية لغرض تسليمها إلى المواطنين".

ودعت صابط، المواطنين كافة إلى "ضرورة تحديث بياناتهم في المواقع التي سيتم تحديدها لاحقاً، مستصحبين معهم مستمسكاتهم الأصلية تجنباً لحجب مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين عنهم"