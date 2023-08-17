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رئيس الوزراء: الفرص الاستثمارية لصناعة الأدوية باتت متاحة أمام كل الشركات


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الفرص الاستثمارية لصناعة الأدوية باتت متاحة أمام كل الشركات، فيما شدد على أهمية ألّا يقتصر عمل مصانع الأدوية على التعبئة والتغليف وأن تكون مساهمة في الإنتاج

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء : إن" رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة سيناجين كروب لإنتاج الأدوية السرطانية، وشركة باكستر لإنتاج محاليل الغسل الكلوي، ومسؤولي مصنع الصحة الوطني في وزارة الصحة، بحضور عدد من المستشارين".

وشهد الاجتماع بحسب البيان مناقشة الآليات الخاصة بدعم توطين الصناعة الدوائية في العراق، من قبل القطاع الخاص ومصنع الصحّة الوطني، فيما اطلع السوداني على عرض مفصّل لقدرات الشركات، وأبرز أعمالها في البلدان الأخرى، واستعدادها لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى العراق، فضلاً عن دعم إنشاء مدينة صناعية دوائية، تستقطب الشركات المهتمة بصناعة الأدوية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، أن" الفرص الاستثمارية لصناعة الأدوية باتت متاحة أمام كل الشركات للدخول في هذا القطاع الواعد، مؤكداً أهمية نقل كامل تكنولوجيا صناعة الأدوية على شكل مراحل، وألّا يقتصر عمل مصانع الأدوية على التعبئة والتغليف، بل أن تكون مساهمة في الإنتاج".

وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالشركات الراغبة بالعمل في قطاع الأدوية بالعراق، الذي يتصدّر اهتمامات الحكومة بحسب البيان، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات في وقت سابق مع المنتجين المحليين والأجانب، التي خرجت بحزمة إجراءات، تضمّنت تقديم تسهيلات في مجال التسجيل، والإعفاءات الكمركية والضريبية للمواد الأولية والمعدّات والأجهزة الأساسية في تصنيع المنتجات الطبية، فضلاً عن استعداد الحكومة في تسهيل منح القروض لإنشاء المصانع وزيادة خطوط الإنتاج. 

وأشار السوداني إلى التجربة الرائدة والناجحة في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، المتمثلة بمصنع الصحّة الوطني.

 

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