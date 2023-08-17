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الشيخ قيس الخزعلي يثني على تضمين جرائم البعث البائد في مناهج الجامعات


أثنى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتضمين جرائم حزب البعث البائد في المناهج الدراسية للجامعات الحكومية والأهلية.

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة أنه "كل الشكر والتقدير للقرار الشجاع والمسؤول الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتضمين جرائم حزب البعث البائد في المنهاج الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية باختصاصاتها كافة".

وأضاف، أن "هذا القرار مهم جداً، لتعريف الأجيال الجديدة بحجم الظلم والإرهاب الذي كان يُسلّطه نظام البعث البائد على الشعب العراقي، ومن أجل ضمان إيجاد التوعية المطلوبة؛ لقطع الطريق أمام محاولات إعادة تدويره مرة أخرى أو تبييض سيرته"، خاتماً بالقول:" وإلى مزبلة التاريخ وجهنم وبئس المصير".

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الشيخ قيس الخزعلي يثني على تضمين جرائم البعث البائد في مناهج الجامعات
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