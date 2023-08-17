زيارة الأربعين.. كربلاء المقدسة تنفذ عمليات استباقية وتصدر توجيهاً لأصحاب المواكب

أصدرت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، توجيهاً لأصحاب المواكب الحسينية استعداداً للزيارة الأربعينية، فيما أعلنت عن تنفيذ عمليات استباقية.

وقال مدير قسم الإعلام في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، العميد فاهم الگريطي، : إن" قيادة عمليات كربلاء المقدسة وبإشراف من وزير الداخلية وقائد العمليات الفريق قوات خاصة الركن علي الهاشمي، قامت بعمليات استباقية شملت قاطع المسؤولية من بداية المنطقة الإدارية لمحافظة كربلاء المقدسة من جهة بغداد، وحتى منفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر"، مبيناً، أنه" تم تفتيش الصحراء الغربية صحراء كربلاء وبادية النجف 50 كيلومترا باتجاه محافظة الأنبار".

وأضاف الگريطي، أن" العمليات الاستباقية التي انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة، جرت بالاشتراك مع قطاعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، بالإضافة إلى إسناد من طائرات القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع، أن" قيادة شرطة كربلاء المقدسة، باشرت بتنفيذ أوامر القبض والتفتيش في جميع الأحياء الموجودة داخل المحافظة، بالإضافة إلى السيطرات الخارجية وتفعيل دور k9 والمتفجرات"، مشيراً إلى" التواجد الكبير من قبل عناصر الاستخبارات داخل السيطرات الخارجية".

وأكد، أنه" تم توجيه أصحاب المواكب والتي تبدأ بالتواجد داخل المحافظة من يوم 27 محرم لغاية 10 صفر، بجلب مطافئ الحريق نظراً لارتفاع درجات الحرارة، كما تم توعية وإرشاد الزائرين والمواكب الحسينية"، لافتاً، إلى أن" القطاعات الساندة من خارج محافظة كربلاء المقدسة باشرت باستطلاع مبكر حسب المحاور (محور بغداد- كربلاء المقدسة، محور بابل- كربلاء المقدسة، ومحور النجف الأشرف- كربلاء المقدسة)، إذ ستستقر القوات خلال يومين وتمسك قواطعها بقوة".