دخول قوافل الزائرين سيرا على الاقدام من الكويت عبرمنفذ سفوان الحدودي الى كربلاء

اعلن مدير ناحية سفوان غربي البصرة ، طالب خليل الحصونة ، عن دخول قوافل الزائرين سيرا على الاقدام من الكويت عبر منفذ سفوان باتجاه كربلاء لاداء زيارة الاربعين .

وقال الحصونة :" ان منفذ سفوان الحدودي استقبل زوار الامام الحسين (ع) سيرا على الاقدام من الكويت نحو كربلاء المقدسة لاداء زيارة الاربعين المليونية ، فضلا عن دخول اعداد من الزائرين بعجلاتهم الخاصة ".

واضاف انه تمت تهيئة المواكب الحسينية والسرادقات على امتداد الطريق من المنفذ حتى البصرة لتقديم الخدمات من الطعام والشراب والمبيت فضلا عن تواجد المفارز الطبية لتقديم العلاجات للمرضى ، وانتشار الاجهزة الامنية لتأمين الحماية للزائرين ضمن الخطة الامنية الخاصة بالزيارة .

واشار الحصونة الى تقديم الدعم والاسناد للزوار عبر منفذ سفوان الحدودي لغرض تسهيل الامور عليهم