الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ( ٦ ) ارهابيين في ثلاث محافظات

القت الاستخبارات العسكرية القبض على ( ٦ ) ارهابيين في الانبار وكركوك وصلاح الدين.
وذكر بيان للمديرية انه :" بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب القيادات ( المقر المسيطر طوزخورماتو و ٨ و ١٠ و ٢١ ) التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية ، وبالتعاون مع القوات البرية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، اسفرت عن القاء القبض على ( ٦ ) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والتون كوبري وطوزخورماتو وناحية حمرين، تم تسليمهم الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.
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