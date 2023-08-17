استهداف مضافات الإرهابيين بضربة جوية في كركوك

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن استهداف مضافات للارهابيين بضربة جوية في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان لها :" بعد أن وجهت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة موجعة ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك بناء على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف أمس الاربعاء،وقد اسفر الاستهداف الموجع لصقورنا البواسل عن تدمير مضافة كبيرة فيها مقرات جوالة وغرف تحت الارض و ثلاثة مواضع رمي، وتدمير عجلة بيك آب وحرقها".

واضافت" كما عثرت على جثتي إرهابيين أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانيا مع اشلاء متناثرة لارهابين اثنين اخرين نتيجة الضربة الجوية المباشرة ودقتها وتفجير أربع عبوات ناسفة ، والعثور على ثلاث عاكسات للطاقة شمسية".

واشارت في بيانها الى العثور على مجموعة من الرسائل بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية واثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات والعثور على قاذفة RPG7 مدمرة".