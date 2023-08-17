وزير الداخلية يعلن عن انجاز مفاصل الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين

أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري عن انجاز مفاصل الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين بمشاركة وزارتي الداخلية والدفاع والتشكيلات والصنوف الامنية الأخرى والقوة الجوية وطيران الجيش بالاضافة الى الحشد الشعبي واقسام حفظ النظام في العتبات المقدسة.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي عقب الاجتماع الامني الموسع الذي عقده في مقر قيادة عمليات كربلاء أن جميع الاستعدادات والتحضيرات الامنية اكملت والخطة الامنية ستدخل حيز التنفيذ قبيل زيارة الاربعين
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