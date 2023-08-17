السوداني: مواقف العراق والجزائر متطابقة بالكثير من الملفات العربية والإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خلال استقباله السفير الجزائري في العراق جهاد الدين بلكاس، أن المواقف التي تجمع العراق والجزائر متطابقة بالكثير من الملفات العربية والإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جهاد الدين بلكاس".

وبيّن السوداني، "أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين العراق والجزائر، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات، وأهمية استئناف اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة"، مشيراً إلى أن "المواقف التي تجمع البلدين مواقف متطابقة في كثير من الملفات العربية والإقليمية".

من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى السوداني، والتأكيد على رغبة الحكومة الجزائرية في توطيد أواصر العلاقات والتعاون في مختلف المجالات الثنائية بين البلدين الشقيقين.