بالتعاون مع القوات العراقية.. مقتل قيادي بارز في "داعش" الارهابي بسوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، مقتل قيادي في عصابات داعش الإرهابية، خلال عملية عسكرية مشتركة.

وكتبت القوات عبر صفحتها في فيسبوك: "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعما مرموقا في داعش".

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية، أن "العنصر (أ.ع) يلقب بأبي مجاهد، يعد مسؤولا عاما عن التنظيم في المنطقة الشرقية".

وصادرت القوات كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة القيادي الارهابي عندما تم اقتحام المبنى الذي يقيم فيه".

ومنذ إعلان القضاء على داعش في سوريا عام 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ داعش إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن ارهابيي داعش في مناطق جبلية.