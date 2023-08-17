آب يخفف من حرارته.. المحافظات العراقية تتخلى عن الدرجات "الخمسينية" غداً

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت استقراراً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان ، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً وأحياناً غائماً جزئياً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً وأحياناً غائماً جزئياً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حاراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد ".

وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".