بعد اعلان استئناف العمل بمصفى بيجي .. الركابي : لاشيء مستحيل مع العزيمة والارادة

اكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي: " ان اعلان رئيس الوزراء عن استئناف عمل منشأة نفطية مهمة مثل مصفى بيجي يمثل نصف الطريق لاعادة تشغيل اكبر مصفى في العراق".

وقال الركابي في تغريدة على / تويتر / :" لاشيء مستحيل مع العزيمة والارادة ، فاعلان رئيس الوزراء عن استئناف عمل منشأة نفطية مهمة مثل مصفى بيجي واستعادة كل معداتها التي سرقت منها بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي ، يمثل نصف الطريق لاعادة تشغيل اكبر مصفى في العراق ، بطاقة انتاجية تبلغ 150 الف برميل يوميا "./