النزاهة تضبط (٤) مسؤولين في بلدية النعمانية متلبسين بجباية مبالغ مالية خلافاً للقانون

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار في مديريَّة بلديَّة النعمانيَّة؛ لجبايتهم مبالغ ماليَّة بصورةٍ غير قانونيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ان مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط ألَّف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن قيام أعضاء لجان التقــدير والبيع والإيجار في مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة بجباية مبالغ ماليَّةٍ "أجور النشر والإعلان" من المُزايدين على مال الحي الصناعي في النعمانيَّة دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ بذلك.

وأردفت الدائرة إنَّ" الفريق، وبعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصاله الأمر القضائي، هرع للانتقال إلى مديريَّة بلديَّة النعمانيَّة، ونصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، حيث تمكَّن من ضبط (٤) من أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار في المُديريَّة مُتلبّسين بالجرم المشهود".

وأضافت ، أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين أقدموا على جباية مبالغ من المزايدين دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ داخل بناية بلديَّة النعمانيَّة، مُشيرة إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المبالغ الماليَّة المجباة، وأصل قوائم المزايدة والإعلان".

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة؛ من أجل عرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكوت لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين