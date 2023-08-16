مجلس الوزراء يصوت على قائمة الإعفاء والتدوير شملت 57 مديراً عاماً

صوّت مجلس الوزراء، على نتائج تقييم الدفعة الثانية من المدراء العامين العاملين في الحكومة.

وكشف مصدر سياسي عن قائمة الإعفاء والتدوير التي شملت 57 مديراً عاماً وجاءت وفقاً للترتيب الاتي:

1- وزارة التربية وشمل فيها 9 مدراء بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مدراء أصالة، و4 مدراء وكالة).

2- وزارة الصحة وشمل فيها 7 مدراء عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مدراء عامين وكالة).

3- وزارة الكهرباء وشمل فيها 3 مدراء عامين بالإعفاء ( أصالة).

4- وزارة البيئة فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

5- وزارة الموارد المائية وشمل فيها 3 مدراء عامين بالإعفاء ( وكالة).

6- وزارة الاتصالات وشمل فيها 3 مدراء عامين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

7- وزارة الزراعة وشمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

8- وزارة العمل وشمل فيها 3 مدراء بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

9- وزارة الهجرة وشمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

10- وزارة المالية وشمل فيها مدير عام واحد بالإعفاء ( وكالة).

11- وزارة الصناعة وشمل فيها 4 مدراء عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مدراء أصالة، و1 مدير وكالة).

12- أمانة بغداد وشمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مدراء عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مدراء وكالة)